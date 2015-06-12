نتنياهو ينيب وزيرة الثقافة للمشاركة فى مسيرات الشواذ بتل أبيب

شهدت مسيرة الشواذ التى جابت اليوم الجمعة مدينة تل أبيب مشاركة كبيرة من قبل السياسيين والوزراء الإسرائيليين، وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن وزيرة الثقافة ميرى ريجف شاركت فى مسيرات الشواذ كممثلة عن الحكومة الإسرائيلية.

وقالت “ريجف” إنها حضرت لإحتفالات الشواذ للتأكيد على دعم الحكومة للشواذ، موضحة أن هناك شواذًا داخل حزب الليكود الذى تنتمى إليه هى ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأضافت أنها تود التعبير عن مدى سعادتها لهذه المشاركة فى هذه الإحتفالات للدلالة على مدى تقبل دولة إسرائيل للآخر مهما كانت توجهاته. كما شارك فى الاحتفال رئيس مدينة تل أبيب “رون حلدئى” والذى قال إنه يريد أن يبشر الشواذ الذين يحتفلون اليوم فى هذه المدينة بأنه ستكون هناك تشريعات قريبة فى صالح الشواذ .