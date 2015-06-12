شباب الوفد بالشرقية ينظم مسيرة و"ماراثون" لدعم الدولة ضد الإرهاب

نظمت لجنة شباب الوفد بالشرقية "ماراثون" للجرى اليوم الجمعة تحت شعار "تحيا مصر " و"مصر فوق الجميع"، و"لا للإرهاب"، برعاية المهندس محمد حافظ الزاهد عضو الهيئة العليا للحزب، وإشراف الدكتور حاتم الأعصر سكرتير عام مساعد الحزب.

اونطلق الماراثون من أمام مقر حزب الوفد بالزقازيق عقب صلاة الجمعة بمشاركة حوالى 300 شاب وفتاة بحضور النائب الوفدى اللواء هانى درى أباظة سكرتير عام مساعد حزب الوفد، والمهندس محمد حافظ الزاهد عضو الهيئة العليا، والعميد طارق عبد الله مرشح الحزب بمدينة الزقازيق، والعميد صلاح الشناوى أمين صندوق لجنة الوفد بالشرقية، ودعاء عبد المنعم رئيس لجنة المرأة بالشرقية، وعمرو جلال سكرتير عام لجنة شباب الوفد، ومحمد زكى عبد العزيز رئيس لجنة الإعلام، وممدوح عمارة، ومحمد ماهر، وعدد كبير من القيادات الشعبية والحزبية.

وعلى هامش الماراثون انطلقت مسيرة لدعم الدولة فى حربها ضد الإرهاب الغاشم الذى يغتال خيرة أبناء الوطن، وحمل المشاركون أعلام مصر مرتدين تيشيرتات مطبوع عليها "مصر فوق الجميع"، و"حزب الوفد" بمصاحبة عدد من السيارات التى تحمل مكبرات صوتية أشعلت المسيرة بالأغانى الوطنية.

وطافت المسيرة عددا من شوارع الزقازيق مرورا بديوان عام محافظة الشرقية ووصولا إلى كوبرى مديرية الإسكان، ثم العودة للاصطفاف أمام مبنى ديوان المحافظة لبدء سباق الماراثون الذى انتهى أمام مقر حزب الوفد.

وفاز بالمركز الأول شباب الوفد بمركز الزقازيق، والمركز الثانى حصل عليه شباب الوفد بمركز فاقوس، فيما حصل على المركز الثالث شباب الوفد بمركز ههيا.

وقام المهندس محمد حافظ الزاهد عضو الهيئة العليا، واللواء هانى درى أباظة سكرتير عام مساعد حزب الوفد، والعميد صلاح الشناوى، ومحمد زكى عبد العزيز، بتوزيع شهادات التقدير على جميع الشباب المشارك فى الماراثون والمسيرة، وكذلك توزيع الكؤوس على الفائزين.

وخلال كلمته قال اللواء هانى درى أباظة: تقع على عاتقنا مسئولية كبيرة تجاه الوطن وعلينا العمل ليلا نهارا وبكل ما أوتينا من قوة للنهوض به وإعادة بنائه لأنه يستحق الكثير، موجها شكره للرئيس عبد الفتاح السيسى على موقفه البطولى الذى أعاد الوطن بعد اختطافه من قبل الجماعات الإرهابية.