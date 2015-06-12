تونس تحبط 191 محاولة اختراق للحدود البحرية والبرية منذ مطلع 2015

تمكنت قوات الحرس الوطنى الحدودية فى تونس من إحباط 191 محاولة اجتياز للحدود البرية والبحرية التونسية منذ مطلع العام الجارى وحتى يونيو الحالى

وذكرت الداخلية التونسية فى بيان لها اليوم الجمعة، أنه تم إيقاف 1265 متسللا من بينهم 973 أجنبيا.

>وكانت وحدات الحرس البحرى بجرجيس بالتنسيق مع القوات البحرية الوطنية التونسية قد تمكنت الأربعاء الماضى من إنقاذ 356 مهاجرا غير شرعى قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لتونس، كانوا على متن قارب فى طريقهم إلى إيطاليا.

وأوضحت الداخلية أن المهاجرين من جنسيات مختلفة من باكستان، ومالي، وإفريقيا الوسطى، وجنوب إفريقيا، وبنجلاديش، وسوريا، والمغرب، ومصر، و6 من تونس.

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