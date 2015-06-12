سلاح الجو الليبى يشن غارات على مقار تنظيم "داعش" بمدينة سرت

قصفت طائرات سلاح الجو الليبى تمركزات ومقار لتنظيم "داعش" فى مدينة درنة، اليوم الجمعة، فيما استمرت الاشتباكات بين ما يعرف بـ"مجلس شورى مجاهدى درنة" وتنظيم "داعش".

وقال مصدر عسكرى اليوم، "إن طائرات سلاح الجو الليبى قصفت اليوم، تمركزات ومقار لتنظيم (داعش) وما يسمى (ديوان الحسبة) بشارع رافع الانصارى بالمدينة، ولم يعط مزيدا من التفاصيل عن حجم خسائر الغارات الجوية".

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