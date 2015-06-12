مقتل 6 من الحشد الشعبى و 22 من داعش شرق تكريت بالعراق

أفاد مصدر امني اليوم الجمعة بمقتل 6 من الحشد الشعبي و22 من عناصر تنظيم داعش في مدينة العلم شرق تكريت (250كلم شمال بغداد).

وقال المصدر لوكالة الانباء الالمانية (د ب ا)"إن حصيلة الهجوم الذي شنه تنظيم داعش منذ ليلة أمس واستمر طوال اليوم بلغت 6 قتلى من حشد ناحية العلم من عناصر داعش واحراق عدة اليات".

وأضاف المصدر " أن عناصر التنظيم تسللوا عبر جبال حمرين بممر هروب يسلكه المواطنون الفارون من الحويجة التي تقع تحت سيطرة التنظيم باتجاه العلم.

وأشار المصدر الى ان الوضع مستقر لصالح حشد العلم ويحمل المئات من ابناء المدينة اسلحتهم التي أعلنت التعبئة العامة لجميع الشباب.

من جهة اخرى أكد المصدر وصول النائب هادي العامري مسؤول منظمة بدر الشيعية الى جبال حمرين شرق تكريت مصحوبا بتعزيزات عسكرية .

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