2000 كرتونة مواد غذائية من مشيخة الأزهر لأسر برفح والشيخ زويد

وزعت مشيخة الأزهر اليوم الجمعة 2000 كرتونة مواد غذائية على أسر برفح والشيخ زويد، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وصرح عطية محمد محسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ورئيس لجنة توزيع المساعدات، بأن الكرتونة تحتوي على نحو 20 كجم من المواد الغذائية المتنوعة من دقيق وأرز وسمن وسكر وشاى وبقوليات، إلى جانب مستلزمات شهر رمضان.

وأوضح أن لجنة التوزيع تضم إلى جانب التضامن الاجتماعى ممثلين عن مشيخة الأزهر والهلال الأحمر ومحافظة شمال سيناء ومنظمات العمل الأهلى ورؤساء القرى.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه سبق ذلك توزيع مساعدات عينية وأغطية مقدمة من التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصرى والبنك الإسلامى للتنمية وبعض المؤسسات والمنظمات والجمعيات الأهلية.

وأشار إلى أن هناك نحو 20 ألف قطعة ملابس متنوعة سيتم توزيعها أيضا على تلك الأسر وغيرها من الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان.