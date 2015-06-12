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بعد هوجة ذبح الحمير .. « السرطان» ضيف قاتل على موائد طعام المصريين

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لحم الحمير في الاسواق المصرية

لحم الحمير في الاسواق المصرية

تقرير..عابد البنا

قامت الدنيا في بعد واقعة «ذبح الحمير» ، وأصبحت قضية « الحمير» الشغل الشاغل لوسائل الإعلام والرأي العام  بعد واقعة   ضبط أعداد كبيرة من الحمير في مزارع باماكن متفرقه من محافظات مصر وبيع لحومها للمواطنين والمطاعم والمجازر على أنها لحوم صالحة للاستهلاك الآدمى ، ولكن هل تعلم ان أكل « الحمير» قد يكون اقل وطأ وخطورة من « السرطان» الذي أصبح ضيف ثقيل علي موائد طعام المصريين .

فهناك العديد من المنتجات يتم بيعها للمصريين قد تسبب امراض خطيره وتسبب الوفاة بشكل تدريجي  …

 

الانشون والبسطرمه

يتم اضافة نترات الصوديم علي منتجات الانشون والبسطرمة ومواد نترات الصوديوم هي من المواد الكيميائية الحافظة التي تضاف إلى اللحوم المعالجة صناعيا، مثل السلامي أو النقانق أو الببروني أو المارتاديلا أو أحيانا حتى اللحوم الطازجة المبردة. وأسباب إضافة نترات الصوديوم هي لحفظ لون اللحوم الوردي أو الأحمر لإغراء المستهلك او لمنع حصول التسمم الغذائي عند تناول اللحوم تلك.
> و تسبب اضرار جسيمه علي صحة الافراد حيث يتفاعل نترات الصوديو مع أحماض المعدة، و المواد الناتجة عن هذه التفاعلات مواد قاتله قد تتسبب في انخفاض مستوي الذكاء عند الاطفال و الأورام السرطانية

 

استخدام جلود الحيوانات في صناعة الجيلاتيت

الاجيلاتين

الاجيلاتين

تقوم بعض الشركات الغير مرخصه باستخدام عظام جميع الحيوانات المذبوحة و جلودها و غالباً ما يصنع الجيلاتين من جلد الخنزير و عظامه .
> الجيلاتين هو منتج بروتيني يتم انتاجه من التحطيم الجزئي للكولاجين والذي هو عبارة عن بروتين من المنتجات الحيوانية الثانوية،مثل الجلد،والعظام،والغضاريف،والأربطة.
> بعض المنتجات التي نجدها تحتوي على شحوم (الجيلاتين)، مثل معجون الأسنان، كريم الحلاقة، معجون الحلاقة، الشكولاته، الحلويات، البسكويت، رقائق الذرة، الحلويات، مأكولات معلبة، فواكه معلبة، حلوى المارشمالو,كورن فليكس, فضلا عن العديد من المشروبات الغازية وبعض انواع الشوكلاتة .

 

سمك المزارع والفشل الكلوى

اسماك المزارع

اسماك المزارع

المياه المزارع راكدة لا تتحرك، حتى ان بعض أصحابها يقوم بتركيب موتورات تتولى تحريك المياه لرفع نسبة الأكسجين بها.. وفرق كبير بين سمك يعيش «فى المياه المفتوحة» والمتغيرة وبين مياه راكدة فى الأحواض.
> مياه الترع والنيل تستقبل كل مخلفات الزراعة من مبيدات وأسمدة وهرمونات التي ينتج عنه اضرار خطيره علي صحة المواطن ومنها الفشل الكلوي وتشوه الاطفال عند الولاده والسرطان .

 

الأطعمة والمنتجات المعدلة وراثياً.

الأغذية-المعدلة-وراثيا

اغذية معدلة وراثيين

أثبتت الدراسات أنها تساعد على نمو الأورام في جسم الإنسان، والتي انتشرت بشكل كبير مثل مشتقات الطعام المتمثلة في الذرة التقليدية وفول الصويا وزيت الكانولا، لذا يجب تناول الغذاء الطبيعي الخالص من أي تدخلات تكنولوجية حيوية

 

فشار الميكرويف

فشار الميكرويف

فشار الميكرويف

أكدت وكالة حماية البيئة الأمريكية أن هناك حامض مشع في بطانات فشار الميكرويف وهو عامل أساسي في حدوث الإصابة بسرطاني الرئة والبنكرياس

ويقوم الكثير من الناس حول العالم با عمل الفشار عن طريق الميكرويف

 

مشروبات وأطعمة الريجيم

عقارات الرجيم

عقارات الرجيم

كسكر الريجيم والمشروبات الغازية بدون سكر، فقد أثبتت التجارب والدراسات التي أجرتها الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء أنها تؤدي للإصابة بالعديد من الأمراض بما في ذلك العيوب الخلقية والسرطان.

 

السكروالدقيق المكرر

السكروالدقيق المكرر

السكروالدقيق المكرر

وهوعنصر مشترك في العديد من الأغذية المصنعة ومحتواه من الكربوهيدرات الزائدة هو سبب القلق الشديد، حيث وجدت دراسة نشرت في دورية وباء السرطان، أن الاستهلاك المنتظم من الكربوهيدرات المكررة كان مرتبطاً بزيادة سرطان الثدي بين النساء، وقد تبين أن الأطعمة التي بها نسبة عالية من السكر ترفع مستويات السكر في الدم بشكل سريع مما يؤدي لتغذية ونمو الخلايا السرطانية في الجسم وسرعة انتشارها.

 

 

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