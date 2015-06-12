بالصور.. مدير شرطة النقل والمواصلات يزور قسم أول المترو بشكل مفاجئ

زار قبل قليل اللواء السيد جاد الحق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قسم أول المترو بشكل مفاجئ، وتابع الخدمات المعينة لتأمين المحطات والأرصفة مستقلا قطار المترو للتأكد من انتظام الخدمات ومنع أى خروج عن القانون والشرعية، وكل ما يخل بالأمن العام مع متابعة التفتيش وفحص حقائب الركاب بالمحطات قبل دخولهم بواسطة كلاب الكشف عن المفرقعات.

وتابع مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات خلال الجولة منظومة العمل داخل ديوان القسم، وفتش وحدة الحجز، وناقش المحتجزين واطلع على أوراقهم وتأكد من مدة الحجز القانونى لكل منهم.

كما اختبر جاد الحق أحد رجال المفرقعات لمعرفة سرعة ارتدائه الزى المخصص له أثناء فحص الأجسام الغريبة، للوقوف على الفترة الزمنيه التى يستغرقها فى فحص البلاغ، كما تفقد خلال الجولة محطة القاهرة وتابع انتظام الخدمات وأجهزة كشف المعادن وكلاب المفرقعات وخدمات الأرصفة.

وأثتاء الجولة قام بالتحدث لبعض جمهور الركاب وعن مدى شعورهم بالتواجد الأمنى، كما قام سيادته بتلقين القوات (ضباط – افراد – مجندين) القائمين بالتأمين بالتعليمات المستديمة بشأن حسن معاملة جمهور الركاب.

وجاء ذلك فى إطار تنفيذ خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لمواجهة صور الخروج عن الشرعية والقانون، والتصدى لمحاولات الإخلال بالأمن العام وتفعيل دور الخدمات الأمنية المعينة لتأمين محطات ومرافق مترو الأنفاق والسكك الحديدية استمراراً للجهود المبذولة أمن قبل الإدارة.

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