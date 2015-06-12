بدء المؤتمر التمهيدى للقمة الاقتصادية لإقليم البحر الأحمر وجنوب الصعيد

بدأ منذ قليل، بأحد فنادق الغردقة، المؤتمر التمهيدى للمؤتمر الاقتصادى لإقليم البحر الأحمر وجنوب الصعيد، المقرر عقده سبتمبر المقبل.

وحضر المؤتمر المحافظون الستة لجنوب الصعيد، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، والدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، واللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، لطرح المشروعات الاستثمارية المختلفة للمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى، ورحب محافظ البحر الأحمر بحضور المؤتمر.

وأكد اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أن عقد المؤتمر الاقتصادى لإقليم البحر الأحمر وجنوب الصعيد، بمدينة الغردقة، هدفه عرض عدد من الفرص الاستثمارية على مستثمرى الصعيد، والبحر الأحمر، بمشاركة المحافظين، والمستثمرين، وعدد من الوزراء، وتشمل مشروعات سياحية، وصناعية، وخدمية، وزراعية.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أن لجنة من هيئة العمليات بالقوات المسلحة ترفع مساحات المناطق التى سيتم طرحها للاستثمار، بمختلف مدن البحر الأحمر، لتكون الموافقات الأمنية لكل منطقة وليس كل مشروع، وتحديد قيود الارتفاعات للمبانى، لتكون هذه الموافقات جاهزة مع الأراضى التى سيتم تخصيصها، لسرعة إنشاء المشروعات، التى سيتم الموافقة عليها.

وكشف عبد الله أنه تم إنهاء جميع مشكلات المستثمرين المتعلقة بقطاع البيئة وحماية الشواطئ للمشروعات المتوقفة منذ سنوات، وتم استئناف العمل بها فور الحصول على الموافقة البيئية، وتم إجراء تعديل على الحيز العمرانى لمدينة الغردقة، لتمتد من ساحل البحر، حتى المنطقة الجبلية غرب الغردقة.