"واتس آب اليوم السابع": بالصور.. إشغالات بمدينة إدفو تعيق مرور المواطنين

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع" مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين شكوى ضد رئيس المجلس المحلى لمدينة إدفو، بمحافظة أسوان، وذلك بسبب الإشغالات المتواجدة بالمركز، والتى تعيق حركة مرور المواطنين.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى عبر رقم هاتف 01287692411، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

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