انتكاسة جديدة لريبري .. وعملية لتثبيت كاحله

تعرض فرانك ريبري جناح بايرن ميونيخ لانتكاسة جديدة من شأنها جعله يستمر في الغياب عن الملاعب بعدما كان اقترب من العودة بعد الشفاء من الإصابة.

ويغيب ريبري عن المشاركة في المباريات منذ شهر مارس الماضي بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل وخضع للعلاج بطريقة مختلفة بدلا من الخضوع لعملية جراحية.

ولكن أكد بايرن ميونيخ عبر الموقع الرسمي يوم الجمعة أن العلاج الذي خضع له اللاعب الفرنسي باء بالفشل، وأنه سوف يخضع لعملية جراحية من أجل تثبيت كاحله.

ولم يوضح النادي البافاري موعدا محددا لعودة ريبري للمشاركة في المباريات مرة أخرى بعد شفائه من الإصابة.