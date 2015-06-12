بالصور - لاعب مانشستر يونايتد الجديد: الآن أنا في أفضل فريق بالعالم

"اللعب لأكبر نادي في العالم أصبح حقيقة الآن".. هكذا بدأ الهولندي ممفيس ديباي لاعب مانشستر يونايتد الجديد حديثه بعد تجاوزه الفحص الطبي وإعلان انضمامه رسميا للشياطين الحمر.

مانشستر يونايتد أعلن رسميا ضم ديباي من أيندهوفن الهولندي قبل أن يُقدم اللاعب للجماهير يوم الجمعة بعد تجاوزه إجراءات الفحص الطبي.

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وتحدث ديباي مع الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد قائلا: "فخور بأنني لاعب لمانشستر يونايتد. الآن أنا في أفضل فريق بالعالم".

وأضاف "اللعب لنادي مثل مانشستر يونايتد كان حلمي والآن حققت ما أريد".

وعن الهولندي لويس فان جال المدير الفني للشياطين. قال صاحب الـ21 عاما: "فان جال أفضل مدرب في العالم. وأعتقد إني قادر على أن أكون لاعب جيد في صفوف يونايتد".

وأتم "لا أستطيع الانتظار حتى ألعب في مسرح الأحلام أولد ترافورد".