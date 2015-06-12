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تاعرابت يوقع لخمسة مواسم مع بنفيكا

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تاعرابت يوقع لخمسة مواسم مع بنفيكا تاعرابت يوقع لخمسة مواسم مع بنفيكا

(إفي): عزز نادي بنفيكا بطل الدوري البرتغالي صفوفه بضم لاعب الوسط المغربي عادل تاعرابت لخمسة مواسم في صفقة انتقال حر من كوينز بارك رينجرز الانجليزي.

ولعب تاعرابت (26 عاما) في صفوف نادي لنس بفرنسا، وتوتنام وفولهام وكوينز بارك رينجرز بإنجلترا، وميلان الايطالي، وتشير وسائل الاعلام البرتغالية إلى أنه وافق على خفض راتبه مع "النسور".

وقال الدولي المغربي في تصريحات لقناة النادي البرتغالي "لقد كان الموسم الماضي صعبا بالنسبة لي، ولكني سعيد بظهور هذه الفرصة لي. أريد أن اثبت أنني لا زلت حيا، واثبت للجميع أن لدي الكثير لتقديمه".

وعاد تاعرابت العام الماضي إلى ناديه كوينز بارك رانجرز اللندني، بعدما لعب موسم 2013/2014 معارا إلى فولهام والميلان.

وشارك اللاعب المغربي الموسم الماضي في سبع مبارايات فقط مع كوينز بارك رينجرز الذي هبط لدوري الدرجة الأولى.

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