غدًا .. الحكم على «حبارة» و34 اخرين في مذبحة رفح الثانية

تنظر غدا السبت محكمة النقض ، الطعن المقدم من عادل حباره و34 آخرين من خلية “الأنصار والمهاجرين” في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية وذلك علي حكم محكمة الجنايات الصادر في ديسمبر الماضي بمعاقبة عادل حبارة و6 آخرين بالاعدام شنقا وبمعاقبة 22 اخرين بالسجن المؤبد وبمعاقبة 2بالسجن المشدد 15 لكل منهم وذلك لاتهامهم بقتل الجنود المصريين في مذبحة رفح الثانية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد عيد سالم وعضوية المستشارينعثمان متولي ومحمد عبد الحليم ووائل انور ود.. كاظم السيد ومحمد عبد السلام وامانة سر خالد ابراهيم وحسن سعد

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات “شمال سيناء والقاهرة وسيناء”، ونسبت إليهم قتل 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

وكشفت تقارير الأمن الوطنى، قيام المتهم الثانى “عادل حبارة” بالتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد، للقيام بأعمال إرهابية بالبلاد، وضد ممتلكاتها ومؤسساتها والقائمين عليها بأن اتفق مع المتهم الـ35 عضو من داعش على أن يمده بالدعم المادى اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، تمهيدا لاستهدافها بالعدوان عليها ومبايعته لمسئول تلك الجماعة.