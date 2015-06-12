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ضبط 500 كيلو دواجن وبط غير صالحة للاستخدام داخل مجزر بالقليوبية

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تمكن ضباط مباحث بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطرى من ضبط 500 كيلو دواجن وبط غير صالحة للاستخدام داخل مجزر للدواجن بالقليوبية.

وتم ضبط المدعو "عبدالله .إ" المدير المسئول عن مجزر خطاب الكائن بعزبة أبو جرف – مركز بنها لقيامه بذبح وتجهيز دواجن دون تدوين أى بيانات عليها وكذا دواجن بأسماء مجازر أخرى وخاصة فى أيام الإجازات والعطلات بفحص المضبوطات بمعرفة الطب البيطرى، أفاد بوجود تغير فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة وغير صالحه للاستهلاك الآدمى تم التحفظ على المضبوطات، تحرر عن ذلك المحضر رقم 15026 جنح مركز بنها لسنة 2015.
>اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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مصر 365

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