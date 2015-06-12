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مصادر بـ"حماس": مشعل يسعى لتجديد انتخابه رئيسًا للمكتب السياسى

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مصادر بـ"حماس": مشعل يسعى لتجديد انتخابه رئيسًا للمكتب السياسى مصادر بـ"حماس": مشعل يسعى لتجديد انتخابه رئيسًا للمكتب السياسى
كشفت مصادر مطلعة داخل المكتب السياسى لحركة حماس داخل قطاع غزة، عن خلافات كبيرة داخل حماس، وضغط قيادات الحركة داخل القطاع، أجبرت خالد مشعل على تعيين موسى أبو مرزوق مسئول ملف العلاقات الخارجية للحركة بدلا من محمد نصر، وأن مشعل كان يسعى لتعيين شخص يعمل لصالحه ويدعمه خارجيًا لتجديد انتخابه رئيسًا للمكتب السياسى.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن خلافات المكتب السياسى حول الموضوع جعلت مشعل يقبل بتعيين أبو مرزوق رغمًا عنه، مشيرة إلى أن جهات داخل المكتب السياسى أظهرت غضبا شديدا تجاه محاولة مشعل تعيين شخص مقرب منه فى ملف العلاقات الخارجية بدلا من محمد نصر الذى فشل فى ملف العلاقات الخارجية وتحديدًا مع والسعودية.

واتهم أعضاء داخل المكتب السياسى فى غزة خالد مشعل بسعيه لتحسين فرص إعادة انتخابه لرئاسة حماس على حساب مصالح الحركة، وأشاروا إلى تحالف خالد مشعل مع صالح العارورى المقيم فى تركيا لدعم خالد مشعل وذلك مع اقتراب انتخابات المكتب السياسى.

ويشغل موسى أبو مرزوق منصب عضو المكتب السياسى لحركة "حماس"، وانتقل عقب انطلاق الثورة السورية للإقامة فى القاهرة إثر إغلاق مكتب حركة "حماس" فى دمشق بسبب تدخلات الحركة فى شئون سوريا، قبل أن يستقر فى قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة التى انتهت فى 26 أغسطس الماضى.

ويقيم أبو مرزوق فى الوقت الحالى فى قطر إلى جانب عدد من أكبر قادة حركة "حماس" السياسيين، من أبرزهم رئيس المكتب السياسى للحركة خالد مشعل، عضو المكتب السياسى للحركة عزت الرشق.

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