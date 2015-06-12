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اطلاق صاروخ من اليمن على مسجد بنجران السعودية ومقتل شخصين

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اطلاق صاروخ من اليمن على مسجد بنجران السعودية ومقتل شخصين اطلاق صاروخ من اليمن على مسجد بنجران السعودية ومقتل شخصين
قتل مدنيان فى مسجد فى مدينة نجران خلال صلاة الجمعة عند سقوط صاروخ اطلق من الاراضى اليمنية على المدينة الحدودية، بحسب ما اعلن التحالف الذى تقوده الجمعة.

وصرح المتحدث باسم التحالف العميد ركن احمد العسيرى أن المتمردين اليمنيين "اطلقوا صاروخ كاتيوشا على نجران وقت صلاة الجمعة".

وأضاف أن المسجد اصيب "وقتل مدنيان".

ومنذ بدء غارات التحالف العربى الذى تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين فى 26 مارس الماضى قتل 39 شخصا فى السعودية على الاقل فى القصف والمناوشات الحدودية.
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مصر 365

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