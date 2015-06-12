أهم نصائح حماية البشرة من حرّ الصيف من د. سيما طنّوس

أنّ حرّ الصيف يجعل البشرة شاحبة وجافّة وباهتة، علاوة على آثار الشمس المضرّة للبشرة. ولكي تبقى بشرتكِ جميلة ونضرة طوال أشهر الصيف الحارة، تشارككِ د. سيما طنّوس، سفيرة علامة جرجنز وخبيرة العناية بالبشرة الشهيرة، بعض أهمّ النصائح للرعاية بالبشرة هذا الصيف.

- لون متجانس للبشرة: يتسبّب التعرّض لأشعة الشمس المرتفعة بآثار غير مرغوب فيها من نمش وبقع وتغيّر في اللون. لذا، للحفاظ على لون بشرة متجانس، تنصحك د. سيما طنوس بتجنبّ الاستلقاء تحت الشمس والتعرّض مباشرة لأشعتها بين الساعة 12 صباحاً و4 بعد الظهر. فأشعة الشمس تكون في أوجّها في هذا الوقت من العام، لذا عليكِ منح بشرتك أكبر قدر ممكن من الحماية. وللحدّ من احتمالات تعرّض بشرتك للأضرار أو البقع أو سفعة الشمس، ضعي دائماً كريم حماية من الشمس بأعلى عامل حماية SPF ممكن، قبل تعرّض بشرتك للشمس بشكل مباشر وكل ساعتين على الأقل. وزيادة فعالية الإجراءات التقليدية التي تعتمدينها للرعاية ببشرتك، جرّبي مرطب جرجنز فير آند سوفت المصمم لاستعادة تفتيح البشرة في ستّة أسابيع.

- تنظيف البشرة وتقشيرها: مع ارتفاع درجات الحرارة، نميل إلى التعرّق أكثر من العادة. ولتجنّب مشاكل البشرة المزعجة، ومنها الطفح الحراري وتجمّع العرق، عليكِ بغسل وجهك مرّتين في اليوم للحفاظ على بشرة منعشة ومتألقة. ومن المهمّ تقشير البشرة على مدار العام. وبإمكانك ابتكار مقشّر طبيعي ومضاد للأكسدة لكامل جسمك في راحة المنزل، عبر المزج بين البنّ المطحون والملح وزيت جوز الهند. وأنصحك أيضاً باستخدام مرطّب تنعيم البشرة المجدّد للخلايا من جرجنز لتنعيم البشرة وتحسين إشراقتها.

- الجمال ينبع من الداخل: يجدر بنا ألا ننسى أنّ البشرة تشكّل العضو الأكبر في جسمنا، ممّا يعني أنّ البشرة السليمة تنبع من الداخل.

- الترطيب: للحفاظ على رطوبة بشرتك في فصل الصيف الحار والتكييف القوي، من المهمّ أن تشربي كميّة وافرة من الماء وتتناولي حمية غذائية متوازنة وكاملة. وأنصحك أيضاً باستخدام مرطب العناية الفائقة من جرجنز للبشرة الجافة، وهو مرطّب غني بالفيتامينات ويحتوي على تركيبة Hydralucence، التي تؤمّن لبشرتك الترطيب على مدار اليوم، لتبدو جميلة المظهر والملمس.

- الإشراقة والجمال: إذا كنت تريدين الحصول على بشرة مشرقة أكثر، تفادي الجلوس تحت أشعة الشمس. كما أن البشرة الجميلة تنبع من الداخل، وما نتناوله يومياً من طعام يؤثّر مباشرة على صحة بشرتنا، لذلك أنصحك بتناول الأغذية الغنية بالفيتامينات A وC وE يومياً. وتُعتبر الخضراوات الورقية، والعنبيات، والطماطم، والمكسّرات من الأغذية الملائمة للبشرة. ويساعدك مرطب زبدة الشيا من جرجنز للترطيب العميق على تحويل بشرتك الباهتة إلى بشرة مشرقة وجميلة.

- تجنّب طفح الحبوب: علاوة على الحرّ الذي يحمله فصل الصيف معه، يسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس وتكييف الهواء إلى جفاف البشرة، والذي بدوره يزيد من إفراز الزهم لتعويض البشرة عن نقص الترطيب، ليكون بذلك وسط مناسب لنمو البكتيريا والتسبب بئطفح الحبوب.

- شفتان سليمتان: عادة ما نعاني تجفّف الشفتين في فصل الشتاء، لكن في الواقع قد يتسبّب حرّ الصيف والتكييف القوي بجفاف الشفتين وتشققهما. لذا اختاري مرطّباً طبياً للشفاه يحتوي على عامل وقاية من الشمس، لأنّ استخدام ملمّع الشفاه وحده قد يجتذب الأشعة ما فوق البنفسجية المؤذية.

- الحفاظ عل البرودة والانتعاش: للشعور بالانتعاش بعد قضاء يوم تحت أشعة الشمس، أنصحك باستخدام مرطب إحساس التبريد من جرجنز الذي يحتوي على مستخلص الخيار والمنثول لتنشيط البشرة المتعبة.

- تجنّب سفعة الشمس: من السهل جداً أن تحترق بشرتك تحت أشعة الشمس الحارة، لذا عليك دائماً أن تحمي بشرتك مع كريم حماية من الشمس بأعلى عامل حماية SPF ممكن، يوضع قبل تعرّض بشرتك للشمس وكل ساعتين على الأقل. وفي حال تعرّضت لسفعة شمس بسيطة، نصيحتي لك أن تضعي منشفة باردة جداً على البشرة لتبريدها. وفي حال تعرّضت بشرتك للشمس لمدة أطول ممّا كنت تبتغين، جرّبي كريم الصبار المريح للبشرة من جرجنز مساءً، وهو كريم شهير يجمع بين الصبّار والفيتامين B5 وE لتبريد البشرة وتغذيتها، فتبدو البشرة منتعشة.تحتوي منتجات جرجنز على تركيبة خاصة لترطيب يدوم طويلاً وتشمل ابتكار Hydralucence الجديد للتخلّص من البقع الجافة والباهتة ولاستعادة نعومة البشرة الطبيعية لتبدو جميلة ونضرة أكثر، فتشعر المرأة بأنها بأبهى حللها خلال فصل الصيف الحار.

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