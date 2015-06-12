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لحواء: خلطة طبيعية تخلصك من تساقط وتقصف الشعر

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لحواء: خلطة طبيعية تخلصك من تساقط وتقصف الشعر لحواء: خلطة طبيعية تخلصك من تساقط وتقصف الشعر
تعد مشكلة تساقط الشعر وتقصفه وجفافه من أهم المشاكل المنتشرة بين النساء، وتزاد عند دخول فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات حرارة الجو.

وعن أفضل الحلول للقضاء على تلك المشكلة يشير الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن مشكلة تساقط وجفاف الشعر، من أكثر المشاكل المنتشرة وتحديدا خلال العشرين سنة الماضية.

ويتابع رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن هناك دراسة خضع لها 1000 شخص يعانون من مشكلة تساقط الشعر وتم تجربة العديد من الزيوت النباتية التى توصف لتقويته والحد من تساقطه.

ويؤكد رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن النتائج التى وصلت لها الدراسة أن أكثر الزيوت فعالية فى الحد من تساقط الشعر وتقصفه وجفافه هى زيت اللوز، وزيت بذور السمسم، وزيت بذور الجزر، وزيت الزيتون، وزيت بذور حبة البركة، وزيت الفول السودانى.

ويقدم استشارى الأمراض الجلدية، طريقة تحضير هذه الخلطة الطبيعية رخصية الثمن فى المنزل، عن طريق وضع الزيوت السابق ذكرها بنسب متساوية، ووضعها فى زجاجة ذات لون غامق وتركها فى الثلاجة، ويتم وضعها على فروة الشعر مرتين أسبوعيا لمدة 6 ساعات وينصح بالنوم بها وعند الاستيقاظ غسل الشعر جيدا.

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مصر 365