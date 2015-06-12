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2.4 مليار دولار حجم السوق المصرى فى إتفاقيتى أفريقيا واليورو آسيوى

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2.4 مليار دولار حجم السوق المصرى فى إتفاقيتى أفريقيا واليورو آسيوى 2.4 مليار دولار حجم السوق المصرى فى إتفاقيتى أفريقيا واليورو آسيوى

د أحمد الوكيل

أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توقيع لاتفاقية التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات اقتصادية فى أفريقيا وهم الكوميسا والساداك وجنوب شرق أفريقيا، وتوقيع اتفاقية اليورو آسيوى مع روسيا وكازاخستان وبيلاروسيا، سيزيد من حجم السوق المصرى ليصل إلى 2.4 مليار دولار، عقب تفعيل الاتفاقيتين. وتوقع الوكيل، فى تصريح خاص ، على هامش توقيع إتفاقية التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إقتصادية فى أفريقيا، أن يتم تحرير التعريفة الجمركية بين دول التكتلات الثلاث خلال 6 سنوات، مضيفا أن الدول المشاركة بالإتفاقية ستبدأ بتخفيض جمركى قدره 60 % من الرسوم الجمركية القائمة بمتوسط الرسوم الجمركية القائمة فى الثلاث تكتلات.

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن التكتل الجديد بين الدول الأفريقية سيساهم فى جذب استثمارات جديدة فى البنية التحتية للدول الأفريقية مما سيساهم فى حل المشاكل اللوجيستية التى تواجهها الصادرات المصرية كالنقل والشحن، لافتا إلى أنه هناك مشاكل أخرى كمشكلة الدول الحبيسة التى لا تستطيع وصول التجارة إليها، والنظم النقدية فى الدول الأفريقية، ولكن مع الوقت سيتم حل كافة تلك المشاكل .

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