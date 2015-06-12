لتفادى إصابتك بالمياه البيضاء.. اعرف أهم أسباب حدوثها

المياه البيضاء بالعين

أسباب إصابة العين بالمياه البيضاء

أهم علامات إصابة العين بالمياه البيضاء

المياه البيضاء إحدى المشاكل الصحية التى تصيب البعض نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، وأعراضها تتمثل فى شكوى المصاب بعدم القدرة على رؤية الأشياء بوضوح، ووجود شبورة فى الرؤية.>حول ذلك يقول الدكتور أسامة النحرواى أستاذ قسم جراحة العيون بجامعة قناة السويس، تصيب المياة البيضاء عدسة العين الشفافة فتصبح معتمة ويطلق عليها "عتامة العين" والتى تؤدى لضعف النظر تدريجيا.>ويستكمل د. النحرواى قائلا: "كثير من الأحيان تصاب عدسة العين بالعتامة بدون أسباب، وأحيانا تصيب العين للأسباب التالية":>1)الإصابة بمرض السكر .>2)تقدم العمر.>3)التهابات العين.>4)اضطرابات الهرمونات.>5) إصابة العين بالكدمات أو الخبطات.>6) تعرض العين لإشعاعات مختلفة.>7)أحيانا يولد الطفل مصاب بالمياه البيضاء لأسباب خلقية.>ويتابع د. النحرواى قائلا: "يشتكى المريض فى بداية الإصابة بوجود شبورة أو ضباب أثناء الرؤية، والتى تزداد بالعين حتى تنعدم الرؤية كما يحدث كذلك عندما تصاب العين الأخرى.

لذلك ينصح النحرواى قائلا: "يجب على الأشخاص فى حالة الشعور باضطراب بالرؤية بالعين بضرورة الذهاب للطبيب المعالج على الفور لمعرفة الأسبب والاطمئنان على صحة العين".

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