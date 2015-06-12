يمكن علاج القلب إحادى البطين بإجراء عملية واحدة تسمى "جلين" وعملية تالية تسمى "فونتان"

أكد الدكتور سامح مرسى عرب أستاذ أمراض القلب بطب الإسكندرية خلال انعقاد مؤتمر قسم أمراض القلب بطب الإسكندرية "كارديو إلكس" أنه يمكن علاج أمراض القلب الخلقية فى الأطفال والبالغين "القلب أحادى البطين" والذى له بطين واحد ويكون البطين ضامر أو غير فعال، وهذه الحالات علاجها من خلال الجراحة ويتم علاجها من خلال عدة مراحل.

وأوضح أنه تم عقد جلسة ساخنة عن الاكتفاء بالمرحلة الأولى باعتبارها أسهل فى الأداء والتى نقوم بعمل بعض الوصلات لتغيير مسار الدم داخل القلب وهذه الطريقة تسمى "جلين" وهى جراحة بسيطة والمرحلة الثانية نقوم بالتكملة فى إجراء جراحة أخرى تسمى"فونتان" ودار نقاش عن الاكتفاء بالعملية الأولى أم لابد من إجراء العملية الثانية ونتعرض لمخاطر أكبر ولكن مع نتائج أفضل أم يتم الاكتفاء بالعملية الأولى.

وقال الدكتور سامح يعتبر البطين المضخة الرئيسية المسئولة عن ضخ الدم فى الجسم حيث إن البطين الأيمن مسئول عن ضخ الدم إلى الرئتين والبطين الأيسر مسئول عن ضخ الدم إلى باقى الجسم، حيث يمكن أن يحدث ضمور غالبا فى البطين الأيمن مما يؤدى إلى اختلاط الدم المؤكسد وغير المؤكسد ويحدث خلل فى الدورة الدموية.

وأشار أن نتائج العملية الأولى لا تعطى نتائج لفترة طويلة وبعد فترة من الزمن لابد من إجراء العملية الأخرى تحسن من نتائج العملية الأولى.

وأشار الدكتور مجدى محمد المصرى أستاذ أمراض القلب بطب طنطا خلال محاضرة ألقاها عن الجدل الدائر فى ضغط الدم المستهدف للعلاج وأن معظم الإرشادات الدولية تقتضى علاج ارتفاع ضغط الدم أعلى من 140 على 90 فى معظم المرضى واعلى من 150 على 90 فى المرضى فوق الـــ 80 من العمر واقل من 130 على 80 فى المرضى الذين يعانون من درجة خطورة عالية مثل مرضى الكلى والسكر وجلطات المخ وضيق الشريان التاجى.