العربية: مسلحون يختطفون موظفي قنصلية تونس في ليبيا

أكدت الخارجية التونسية في بيان لها اليوم الجمعة، قيام عناصر تابعة لإحدى الكتائب المسلحة الليبية بطرابلس، بإقتحام مقر القنصلية العامة التونسية بطرابلس، وإختطاف 10 من موظفي البعثة.

> وإعتبرت الوزارة، أن هذه الحادثة تعد بمثابة ” الإعتداء السافر على السيادة الوطنية التونسية، والإنتهاك الصارخ للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وأمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية”.

> وبحسب ما ذكرت قناة “العربية”، فقد أكدت أن كافة أجهزة الدولة ” تتابع بكل إهتمام وإنشغال تطورات هذه الحادثة، بالتنسيق مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية، قصد التوصل في أقرب وقت ممكن للإفراج عن طاقم البعثة التونسية وضمان سلامتهم”.

> كما دعت الخارجية التونسية، الجالية التونسية الموجودة بليبيا إلى ضرورة المزيد من توخي الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم ومغادرة ليبيا إن إقتضى الأمر ذلك.