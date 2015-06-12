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العربية: مسلحون يختطفون موظفي قنصلية تونس في ليبيا

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العربية: مسلحون يختطفون موظفي قنصلية تونس في ليبيا العربية: مسلحون يختطفون موظفي قنصلية تونس في ليبيا

12 يونيو 2015 | 4:50 مساءً

أرشيفية

أكدت الخارجية التونسية في بيان لها اليوم  الجمعة،  قيام عناصر تابعة لإحدى الكتائب المسلحة الليبية بطرابلس، بإقتحام مقر القنصلية العامة التونسية بطرابلس، وإختطاف 10 من موظفي البعثة.
> وإعتبرت الوزارة، أن هذه الحادثة تعد بمثابة ” الإعتداء السافر على السيادة الوطنية التونسية، والإنتهاك الصارخ للقوانين الدولية والأعراف الدبلوماسية الضامنة لسلامة وأمن الموظفين والبعثات الدبلوماسية والقنصلية”.
> وبحسب ما ذكرت قناة “العربية”، فقد أكدت أن كافة أجهزة الدولة ” تتابع بكل إهتمام وإنشغال تطورات هذه الحادثة، بالتنسيق مع الأطراف الليبية والإقليمية والدولية، قصد التوصل في أقرب وقت ممكن للإفراج عن طاقم البعثة التونسية وضمان سلامتهم”.
> كما دعت الخارجية التونسية، الجالية التونسية الموجودة بليبيا إلى ضرورة المزيد من توخي الحيطة والحذر خلال تنقلاتهم  ومغادرة ليبيا إن إقتضى الأمر ذلك.

 

2015-06-12

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