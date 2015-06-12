جامع الشيخ زايد الكبير يستضيف نخبة من القراء في رمضان

أنهى مركز جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي جميع الاستعدادات الخاصة بالتجهيزات المتعلقة بقاعات الصلاة والباحات الخارجية في الجامع لاستقبال عشرات الآلاف من المصلين الذي سيقصدون الجامع يوميا طيلة ليالي الشهر الفضيل.

وسيستضيف المركز عددا من نخبة قراء القرآن الكريم ضمن مشروعه "مصابيح رمضانية" حيث سيؤم المصلين طيلة ليالي رمضان المقرئان الشيخ إدريس أبكر والشيخ يحيى عيشان بينما سيؤم المصلين في ليلة 19 من رمضان القارئ الشيخ مشاري العفاسي فيما سيتم نقل صلاتي التراويح والتهجد على قنوات شركة أبوظبي للإعلام من خلال قناتي "أبوظبي" و"الإمارات" حيث سيتم ختم القرآن الكريم كاملا خلال صلاتي التراويح والتهجد.

كما أتم المركز التجهيزات المتعلقة بمشروع "ضيوفنا الصائمون" والذي يقام سنويا عن روح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" حيث يتم إعداد وجبات متكاملة في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي تراعي جميع احتياجات الصائمين الغذائية.

ويتعاون المركز فى هذا الصدد مع العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة كالقيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة في مديرية التوجيه المعنوي ووزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ممثلة في مديرية المرور والدوريات وإدارات "الطوارئ والسلامة العامة" و"المهام الخاصة" و"الدفاع المدني" و"الشرطة النسائية" بالإضافة إلى هيئة الهلال الأحمر ومركز إدارة النفايات في أبوظبي ومركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة "ترانساد" وشركة ساعد للأنظمة المرورية.

وتم تجهيز نحو 12 خيمة مكيفة لاستقبال الصائمين طيلة أيام الشهر الفضيل وتم تخصيص خيمتين من هذه الخيم لإفطار النساء علاوة على ذلك فقد قام مركز جامع الشيخ زايد الكبير بالتنسيق مع دائرة النقل في أبوظبي لتنظيم نقل الصائمين من مختلف مناطق أبوظبي إلى موقع الإفطار في الجامع بشكل يومي من دون أن يواجهوا أي صعوبات.

وانطلاقا من حرص المركز على توفير كافة الخدمات والتسهيلات لجميع المصلين والزوار تم افتتاح العيادة الطبية بالجامع والواقعة بالقرب من مدخل قاعة الصلاة الرئيسة حيث سيتم من خلالها توفير كافة الخدمات العلاجية الأولية والطارئة وسيارة الإسعاف كما أنه تم تجهيز العيادة بكافة الأجهزة والمعدات الطبية لتوفير الخدمة العلاجية الطارئة في كافة المواقع بالجامع عند الضرورة وتفتح العيادة من الساعة 8:30 صباحا إلى 03:00 صباحا طيلة أيام الأسبوع خلال الشهر الفضيل.

من جانب آخر سيواصل المركز خلال شهر رمضان المبارك تنظيم محاضراته الأسبوعية ضمن برنامج "الذكر الحكيم" والتي يتم من خلالها استضافة عدد من أصحاب الفضيلة العلماء لإلقاء محاضرات دينية وتوعوية تعنى بالعديد من المواضيع التي تهم جميع أفراد المجتمع وذلك أيام الأربعاء بعد صلاة التراويح كما يستمر فضيلة الشيخ وسيم يوسف في تقديم محاضرات برنامج "روائع التبيان في تفسير آيات القرآن الكريم" والتي سيلقيها فضيلته كل يوم أثنين بعد صلاة التراويح مباشرة ويتطرق فيها إلى تفسير آيات القرآن الكريم وتوضيح الإعجاز اللغوي والبلاغة التي يحويها كتاب الله عز وجل.

كما يستضيف المركز طوال الشهر الفضيل المحاضرات والدروس التي سيلقيها أصحاب الفضيلة العلماء من ضيوف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

وفي سياق آخر أعلن مركز جامع الشيخ زايد الكبير عن مواعيد زيارة الجامع خلال شهر رمضان المبارك حيث سيكون مفتوحا لكافة الزوار من السبت إلى الخميس من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا ما عدا يوم الجمعة أما بالنسبة لجولات الإرشاد الثقافي فسينظم المركز جولتين يوميا الجولة الأولى في الساعة العاشرة صباحا والجولة الثانية في الساعة الحادية عشرة صباحا.

>