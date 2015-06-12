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انتقالات - نجم الفتح الرباطي يعود لحسابات الزمالك إن رحل معروف

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انتقالات - نجم الفتح الرباطي يعود لحسابات الزمالك إن رحل معروف انتقالات - نجم الفتح الرباطي يعود لحسابات الزمالك إن رحل معروف

عاد مراد باتنه صانع ألعاب الفتح الرباطي المغربي إلى حسابات الزمالك لضمه في الصيف المقبل في ظل وصول أكثر من عرض لمعروف يوسف لاعب الوسط.

وكان باتنه قد تألق مع الفتح في مواجهة الزمالك بدور الـ16 لكأس الكونفدرالية وسجل هدف في مباراة الإياب التي خسرها فريقه 3-2.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك فتح خط مفاوضات مع باتنه تحسبا للسماح لمعروف يوسف بالرحيل في ظل وصول عرضا من الرائد السعودي والمصري وسموحة أيضا.

وتم تقديم قائمة من اللاعبين الشباب للمنتخبات الإفريقية المشاركة في كأس العالم للشباب المقام في نيوزيلاندا حاليا.

وتدرس إدارة الزمالك الخيارات المتاحة لتدعيم صفوف الفريق في خط الهجوم والوسط بلاعبين أجانب.

وبات شبه محسوما رحيل عبد الله سيسيه المهاجم البوركينابي عن صفوف الفريق. بينما يظل محمد كوفي هو أبرز لاعبي خط الدفاع والمرشح بقوة للاستمرار.

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