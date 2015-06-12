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كافاني نجم أوروجواي يقدم اعتذاره لمنتخب جامايكا

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كافاني نجم أوروجواي يقدم اعتذاره لمنتخب جامايكا كافاني نجم أوروجواي يقدم اعتذاره لمنتخب جامايكا

اعتذر إدينسون كافاني نجم أوروجواي لمنتخب جامايكا على وصفه للأخير بالفريق الـ"إفريقي" أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة التي ستجمع الفريقين بكوبا أمريكا المقامة حاليا بتشيلي.

وقال مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في المؤتمر الصحفي:"نحترم جامايكا ككل المنتخبات التي سنواجهها. ندرك أنها ستكون مباراة معقدة لأن الجانب البدني للفرق الإفريقية أقوى من بقية المنتخبات، وهو ليس بالفريق الذي يجب التقليل من قيمته".

بعدها بقليل أدرك كافاني خطأه باعتبار جامايكا من الفرق الإفريقية وقدم اعتذاره عبر حسابه الرسمي بـ(تويتر) قائلا:"قبل أي شيء أود الاعتذار لجامايكا وشعبها. قمت في رأسي بالمقارنة بين أساليب وسمات اللعب المتشابهة بين منتخبهم والفرق الإفريقية، لكن الحقيقة أنني أعربت عن نصف رأيي وخرج الأمر وبدا سيئا. في كل الأحوال أعتذر علنا وآمل أن يتم التعامل بسخرية مع خطأي ليس على أنه إهانة".

ويواجه منتخب أوروجواي، الذي يغيب عنه لويس سواريز نجم نادي برشلونة للإيقاف بعد واقعة كأس العالم الماضي مع المدافع الإيطالي جيورجيو كيلليني، نظيره الجامايكي يوم السبت في افتتاح مبارياته بالمجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي الأرجنتين وباراجواي.

ويدافع منتخب الـ"سيليستي" عن لقبه في المسابقة بعدم توج بنسخة عام 2011 بالأرجنتين على حساب بارجواي في النهائي بثلاثية دون رد.

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