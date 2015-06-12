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تقرير بلجيكي: أندرلخت قد يضاعف عرضه لضم تريزيجيه من الأهلي

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تقرير بلجيكي: أندرلخت قد يضاعف عرضه لضم تريزيجيه من الأهلي تقرير بلجيكي: أندرلخت قد يضاعف عرضه لضم تريزيجيه من الأهلي

على الرغم من تأكيدات إدارة الأهلي بعدم التفكير في بيع محمود حسن "تريزيجيه" في الصيف المقبل لكن يبدو أن إندرلخت لم يستلسم وفقا لتقرير عبر موقع بلجيكي.

وذكر موقع (فوتبول نيوز) البلجيكي أن أندرلخت وضع تريزيجيه ضمن قائمة اهتماماته في الصيف. ورفضت إدارة الأهلي بيعه مقابل مليون يورو.

وتابع التقرير أن أندرلخت يفكر في مضاعفة العرض إلى 2 مليون يورو من أجل إغراء النادي الأهلي في التفريط في لاعبه.

ويعد أندرلخت هو أعرق الأندية البلجيكية إذ فاز بالدوري 33 مرة ولعب له الثنائي المصري طارق السعيد وأحمد حسن من قبل.

ويشارك أندرلخت في الدوري الأوروبي الموسم المقبل من دور المجموعات بعد احتلاله المركز الثالث في الموسم الماضي.

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