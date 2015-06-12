سفير بلجيكا: بروكسل ثالث أكبر مستثمر بمصر.. ونشارك فى قناة السويس الجديدة

أكد جيل هيفارت سفير بلجيكا لدى مصر اهتمام بلاده البالغ بالاستثمار فى السوق المصرى، مشيرا إلى وجود تنسيق كامل بين القاهرة وبروكسل لمواجهة القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك وفى مقدمتها الإرهاب والهجرة غير الشرعية .

وقال السفير البلجيكى، على هامش المعرض الذى أقامه تكريما للمصورين الصحفيين البلجيكيين الذين شاركوا فى تغطية الأحداث فى مصر على مدار 5 أعوام - إن هناك سلسلة مشروعات بلجيكية فى طور التنفيذ فى مصر .

وأضاف السفير جيل هيفارت أن بلجيكا تعد ثالث أكبر مستثمر أجنبى فى السوق المصرى ولديها شركتان كبيرتان تعملان فى مشروع قناة السويس الجديدة وتنتظران موعد افتتاح القناة الجديدة فى شهر أغسطس المقبل، موضحا أن مصر لديها الكثير من الإمكانيات وأمامها فرص كبيرة لتحقيق التنمية .

ونوه سفير بلجيكا لدى مصر بأن بلاده استقبلت خلال الأيام الماضية بعثة اقتصادية مصرية مكونة من ٢٥ رجل أعمال من مختلف القطاعات وقاموا بالتواصل مع مدراء الشركات البلجيكية وإجراء اتصالات تمكنهم من فتح أسواق مشتركة وفرص استثمارية جديدة .

وفيما يتعلق بالعلاقات الثقافية بين البلدين، قال جيل هيفارت إن هناك العديد من البعثات البلجيكية فى مجال علوم الآثار والجيولوجيا وإن هناك تعاونا ثقافيا كبيرا بين البلدين بالإضافة إلى التعاون الأكاديمي المشترك بين بعض الجامعات المصرية ونظيرتها البلجيكية.