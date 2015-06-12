مصر توقع اتفاق قرض مع المجر بقيمة 900 مليون يورو لتوريد 700 عربة قطار

وقعت وزارة التعاون الدولي، اليوم الجمعة، اتفاق قرض مع دولة المجر بقيمة 900 مليون يورو لتمويل توريد 700 عربة قطار و50 قطار مجري، فى إطار تطوير ورفع كفاءة قطاع السكك الحديدية فى مصر

وأبرمت وزارة التعاون الدولى الاتفاق على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفني، المنعقدة فى العاصمة المجرية بودابست فى الفترة من 10-12 يونيو الجارى.

وقالت وزيرة التعاون الدولى نجلاء الأهواني، إن مصر ناقشت آليات تعزيز حجم التبادل التجارى مع المجر، من خلال العمل على تعريف مجتمع الأعمال من الجانبين بالفرص الاستثمارية المتاحة.

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي، دولة المجر أواخر الأسبوع الماضي، وإلتقى خلالها برئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما شهد مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم لتوريد 700 عربة قطار من المجر لمصر.

وعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية المجرية المشتركة فى القاهرة عام 2008، وتم فى إطارها توقيع اتفاق تأسيس مجلس رجال الأعمال المصرى المجرى المشترك، إضافة إلى عدد من الوثائق فى مجالات الصحة والبيئة والتعاون العلمى والتكنولوجى .

ويعانى مرفق السكك الحديدية، والذى يمتد على مسافة تصل إلى خمسة آلاف كيلو متر بطول البلاد، الإهمال الشديد، بسبب اعتماد هيئة السكك الحديدية على النظام اليدوى فيما يتعلق بعمليات صيانة الخطوط ونظام الإشارات.