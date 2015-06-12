إصابة 13 شخصا فى مشاجرة أثناء انعقاد جلسة صلح عرفية فى المنيا

أصيب 13 شخصًا فى مشاجرة بين أفراد عائلة واحدة أثناء انعقاد جلسة صلح بينهم بإحدى قرى المنيا، بسبب النزاع على قطعة أرض زراعية.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطاراً، يفيد إصابة 13 شخصا فى مشاجرة وقعت بين أقارب بسبب النزاع على قطعة أرض زراعية، وذلك أثناء انعقاد جلسة صلح عرفية فيما بينهم، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة وقعت بين طرفين أثناء انعقاد جلسة صلح بأحد المنازل بسبب نزاع على قطعة أرض، وبعد فشل الجلسة تبادل الطرفان إطلاق النار، مما أسفر عن إصابة 13 شخصًا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.