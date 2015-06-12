أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انتهاء المرحلة النشطة لمناورات "جسر الصداقة - 2015" بين مصر وروسيا

Google+ Print
انتهاء المرحلة النشطة لمناورات "جسر الصداقة - 2015" بين مصر وروسيا انتهاء المرحلة النشطة لمناورات "جسر الصداقة - 2015" بين مصر وروسيا
انتهت القوات البحرية الروسية والمصرية المشاركة فى مناورات "جسر الصداقة - 2015"، فى البحر الأبيض المتوسط، من اليوم الأخير للمرحلة النشطة فى المناورات المشتركة التى بدأت يوم الأربعاء الماضى.

وقالت وسائل الإعلام الروسية إن وزارة الدفاع الروسية، أكدت أن مجموعة من السفن الحربية الروسية والمصرية المشاركة فى المناورات قامت بسلسلة من التحركات المنسقة، اليوم الجمعة، فى إطار المرحلة الختامية من مناورات "جسر الصداقة - 2015" الجارية بشرق المتوسط.


>"جسر الصداقة 2015": القوات المصرية الروسية تنجح فى إطلاق نيران المدفعية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

«جيجز» بعد زيارته لمصر: كأنني في منزلي وسأعود مع أطفالي قريبا

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

شاكر: نعمل على تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية 2020

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي

كريستين لاجارد: مصر تنفذ برنامج قوي للإصلاح الاقتصادي