انتهاء المرحلة النشطة لمناورات "جسر الصداقة - 2015" بين مصر وروسيا

انتهت القوات البحرية الروسية والمصرية المشاركة فى مناورات "جسر الصداقة - 2015"، فى البحر الأبيض المتوسط، من اليوم الأخير للمرحلة النشطة فى المناورات المشتركة التى بدأت يوم الأربعاء الماضى.

وقالت وسائل الإعلام الروسية إن وزارة الدفاع الروسية، أكدت أن مجموعة من السفن الحربية الروسية والمصرية المشاركة فى المناورات قامت بسلسلة من التحركات المنسقة، اليوم الجمعة، فى إطار المرحلة الختامية من مناورات "جسر الصداقة - 2015" الجارية بشرق المتوسط.

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