بالفيديو والصور.. آلاف "الشواذ" يجتاحون شوارع تل أبيب فى مسيرات ضخمة

اجتاح عشرات الآلاف من "الشواذ" جنسيًا – المثليين – شوارع مدينة "تل أبيب" فى إسرائيل اليوم الجمعة، فى مسيرات ضخمة للاحتفال بما يعرف بـ"أسبوع الفخر" السنوى، حيث شهدت الشوارع والطرق الرئيسية احتفالات راقصة صاخبة.

وردد الشواذ جنسيًا فى إسرائيل بالإضافة إلى نظرائهم الذين جاءوا من مختلف أنحاء العالم هتافات قالوا فيها: "اليوم يمكننا أن نتجول بالشوارع دون أقنعة"، رافعين شعار: "الحرية الجنسية واحترام حقوق المتحولين جنسيا".

عشرات الآلاف من الشواذ يحتفلون بتل أبيب

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن عشرات الآلاف من المثليين والمتحولين جنسيًا وغيرهم، الذين يجيبون الشوارع حاليًا فى مسيرة الشواذ السنوية فى تل أبيب، أكدوا أهمية الحصول على جميع حقوقهم بدولهم التى يعيشون فيها.

وقال بعض المشاركين إنهم يشعرون بالحرية فى هذا اليوم حيث إنه يعد يوم عيد، تسقط فيه الأقنعة، وشارك فى المسيرة كذلك سياسيون إسرائيليون يؤمنون بمساواة حقوق المثليين.

تل أبيب المدينة الأكثر شواذ بالعالم

وتصف تل أبيب نفسها فى السنوات الماضية باعتبارها "المدينة الوردية" الأبرز فى الشرق الأوسط والعالم، سواء بالنسبة للمحليين أو السياح، حيث أصبحت منذ فترة طويلة عاصمة المجتمع المثلى فى إسرائيل.

وفى عام 1998 خرجت من شوارعها المسيرة المثلية الأولى، وفى الأعوام الـ 17 التالية، لذلك أصبحت أحد رموزها الاجتماعية والثقافية، وتعتبر المسيرة التى انطلقت اليوم، رمزًا للانفتاح والتسامح مع المثليين، وبالتالى اختار عشرات آلاف المثليين، والمثليات، وثنائيو الجنس والمتحولين جنسيًا أن تصبح مدينتهم المفضلة.

تل أبيب مدينة السياحة المثلية

واعتبر الشواذ جنسيًا مدينة "تل أبيب" الهدف الأبرز للسياحة المثلية فى العالم لعام 2013 الماضى، وتم تصنيف تل أبيب فى المركز الأول فى الفئة الرئيسية "best city" فى مسابقة عالمية أجريت من قبل شركة الخطوط الجوية الأمريكية.

ووفقًا للنتائج بدا أنه لم يكن لتل أبيب أى سبب للقلق، فقد حصلت على 43% من الأصوات وتجاوزت مدنا أخرى فى العالم مثل نيويورك التى حصلت على 14% من الأصوات، وتورنتو التى حصلت على 7% وساو باولو بـ 6%.وبعد فوز تل أبيب تم تصنيفها باعتبارها "عاصمة الشواذ" فى الشرق الأوسط.

لماذ يحب الشواذ تل أبيب؟

هناك شوارع رئيسية فى تل أبيب مزينة فعلاً بأعلام "المثليين"، فمبنى البلدية مضاء فى المساء بألوان "قوس قزح" المميزة للمثليين، وتعد المدينة الأكثر تعاطفًا مع المجتمع المثلى.

وجلب مسيرة المثليين فى تل أبيب، اليوم حوالى 30000 ألف سائح وسائحة مثليين، كما علقت العديد من المتاجر علم المثليين، وارتفعت نسبة الإشغال فى الفنادق.

وقد حظيت تل أبيب بمجموعة متنوعة من الألقاب مثل "المدينة المثلية الأفضل فى العالم" و"إحدى المدن الأكثر ودية مع المجتمع المثلى"، وصنف "شاطئ هيلتون" أيضًا من بين الشواطئ الأفضل فى العالم بالنسبة للمجتمع المثلى.

جدير بالذكر أن أسبوع المثلية الذى بدأ يوم الأحد 7 يونيو الماضى وينتهى غدًا السبت يحتفل فيه الإسرائيليون بتل أبيب وأصدقاؤهم كل ليلة بمجموعة متنوعة من الحفلات، لكن الحفلات الرئيسية تكون يومى 12 و13 يونيو.



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مسيرة الشواذ بشوارع تل أبيب



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آلاف الشواذ يجيبون شوارع تل أبيب



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حفلات راقصة للشواذ الإسرائيليين



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مثليات جنسيا بتل أبيب



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شاذة جنسيا



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المثليات فى تل أبيب



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الشوارع بتل أبيب تستقبل الشواذ



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الشؤاطى تستقبل الشواذ من جميع أنحاء العالم



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مسيرة الشواذ بتل أبيب



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جانب من المسيرة



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شاب إسرائيلى شاذ جنسيا



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المثليات الإسرائيليات



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شاذة جنسيا تحتفل باسبوع الفخر بتل أبيب



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خريطة توضح الشوارع التى انطلقت منها مسيرات الشواذ بتل أبيب