بالصور.. أعمدة الإنارة بمطار القاهرة تعمل فى عز "الضهر"

فى تجاهل لجهود الدولة والحكومة بالتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى بالبلاد بعد إضافة محطات جديدة للشبكة القومية وصيانة المحطات الأخرى، شهدت ساحات الانتظار بصالة السفر والوصول رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، إضاءة جميع أعمدة الإنارة منذ مساء أمس الخميس وحتى الآن.

من جانبه، أكد اللواء طيار أحمد جنينة رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أعمدة الإنارة التى تعمل بالمطار فى هذه المنطقة تتبع محطة الزيتون للكهرباء، وهم المسؤولون عن تشغيلها ووقفها عن العمل صباحًا.

وأضاف جنينة أنه قام بالاتصال مع المسئولين لوقف عمل أعمدة الإنارة فور علمه بالواقعة، كما أعرب عن استنكاره لعدم شعور الموظفين المسئولين عن عمل أعمدة الإنارة بالمسئولية، لافتا إلى أن هذا الإهمال الجسيم قد يتسبب فى حدوث أزمات بالكهرباء.

وأوضح أنه يجب على المسئولين والمواطنين الاستمرار فى ترشيد الاستهلاك "كحس وطنى"، مؤكداً أنه من غير المقبول التعامل بهذه الطريقة مع موارد الدولة.



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