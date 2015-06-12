أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. أعمدة الإنارة بمطار القاهرة تعمل فى عز "الضهر"

Google+ Print
فى تجاهل لجهود الدولة والحكومة بالتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائى بالبلاد بعد إضافة محطات جديدة للشبكة القومية وصيانة المحطات الأخرى، شهدت ساحات الانتظار بصالة السفر والوصول رقم 1 بمطار القاهرة الدولى، إضاءة جميع أعمدة الإنارة منذ مساء أمس الخميس وحتى الآن.

من جانبه، أكد اللواء طيار أحمد جنينة رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أعمدة الإنارة التى تعمل بالمطار فى هذه المنطقة تتبع محطة الزيتون للكهرباء، وهم المسؤولون عن تشغيلها ووقفها عن العمل صباحًا.

وأضاف جنينة أنه قام بالاتصال مع المسئولين لوقف عمل أعمدة الإنارة فور علمه بالواقعة، كما أعرب عن استنكاره لعدم شعور الموظفين المسئولين عن عمل أعمدة الإنارة بالمسئولية، لافتا إلى أن هذا الإهمال الجسيم قد يتسبب فى حدوث أزمات بالكهرباء.

وأوضح أنه يجب على المسئولين والمواطنين الاستمرار فى ترشيد الاستهلاك "كحس وطنى"، مؤكداً أنه من غير المقبول التعامل بهذه الطريقة مع موارد الدولة.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365