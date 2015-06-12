أهالى قرية جزيرة السعادة يرفضون دفن أمين الشرطة قاتل ضابط الأمن الوطنى

خيمت حالة من الحزن الشديد، على أهالى قرية جزيرة السعادة مركز الزقازيق بالشرقية، بعد مقتل 3 وإصابة 5 على يد أمين شرطة أثناء مشاجرة بين عائلته وعائلة عبد السلام بهدر، ورفض العديد دفن جثمان أمين الشرطة القاتل بمقابر القرية، فيما تجرى الشرطة مفاوضات مع العقلاء بالقرية للدفن.

كان تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية جزيرة السعادة، وٍأسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 أخرين من أهالى القرية بأعيرة نارية، من بينهم لاعب الكرة خالد عبد السلام لاعب نادي المقاولون.

وأثناء قيام الشرطة بضبط سليمان نصر الله، أمين الشرطة قام بإطلاق النيران على القوات ما أسفر عن استشهاد الرائد محمد الألفى الضابط بالأمن بالوطنى.

تفاصيل استشهاد ضابط بـ"الأمن الوطنى" أثناء القبض على أمين شرطة متهم بقتل 3 أشخاص فى معركة جزيرة السعادة بالشرقية بينهم لاعب كرة بـ"المقاولين".. ومقتل المتهم أثناء محاولة "الداخلية" القبض عليه

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