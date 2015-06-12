تشييع جثمان ضابط الأمن الوطنى شهيد الواجب بجنازة عسكرية فى قريته بالشرقية

شيع الآلاف من أهالى قرية طوخ بأبو كبير بمحافظة الشرقية، قبل قليل، جثمان ضابط الأمن الوطنى الرائد محمد الألفى، والذى استشهد صباح اليوم الجمعة، أثناء مشاركته فى مأمورية مكبرة من المباحث الجنائية والأمن العام والأمن الوطنى، للقبض على أمين الشرطة المتسبب فى أحداث جزيرة السعادة التى أسفرت عن مقتل 3 بينهم لاعب الكرة خالد عبد السلام، وإصابة 5 مواطنين، وذلك فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة خرجت من مسجد الفقهاء بالقرية.

حضر الجثمان ملفوف بالعلم المصرى وتم تأدية صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية. وتقدم الجنازة قيادات أمن الشرقية وضباط إدارة البحث الجنائى والأمن الوطنى وأصدقاء الضابط.

واتشح النسوة بالقرية بالسواد حزنًا على الضابط الشهيد وتجمعوا حول المسجد لوداع الضابط وسط حالة بكاء وإغماء من نساء عائلة الضابط.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية، يفيد استشهاد الرائد محمد الألفى، الضابط بفرع الأمن الوطنى بالزقازيق، وذلك أثناء مشاركته مع قوات أمن الشرقية فى مأمورية مكبرة صباح اليوم لضبط "سليمان نصر الله السيد" أمين شرطة المتسبب فى مشاجرة جزيرة السعادة بمركز الزقازيق، والتى أسفرت عن مقتل 3 بينهم لاعب كرة وإصابة 5 آخرين، حيث تبين أن أمين الشرطة مختبئ بمنطقة بدائرة مركز أبوحماد، وأثناء توجه القوات لضبطه قام أمين الشرطة بإطلاق النيران صوب القوات مما أسفر عن مقتل الضابط، مما دفع القوات لتصفيته.