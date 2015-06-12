أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

تشييع جثمان ضابط الأمن الوطنى شهيد الواجب بجنازة عسكرية فى قريته بالشرقية

Google+ Print
تشييع جثمان ضابط الأمن الوطنى شهيد الواجب بجنازة عسكرية فى قريته بالشرقية تشييع جثمان ضابط الأمن الوطنى شهيد الواجب بجنازة عسكرية فى قريته بالشرقية
شيع الآلاف من أهالى قرية طوخ بأبو كبير بمحافظة الشرقية، قبل قليل، جثمان ضابط الأمن الوطنى الرائد محمد الألفى، والذى استشهد صباح اليوم الجمعة، أثناء مشاركته فى مأمورية مكبرة من المباحث الجنائية والأمن العام والأمن الوطنى، للقبض على أمين الشرطة المتسبب فى أحداث جزيرة السعادة التى أسفرت عن مقتل 3 بينهم لاعب الكرة خالد عبد السلام، وإصابة 5 مواطنين، وذلك فى جنازة عسكرية وشعبية مهيبة خرجت من مسجد الفقهاء بالقرية.

حضر الجثمان ملفوف بالعلم المصرى وتم تأدية صلاة الجنازة عليه بمسجد القرية. وتقدم الجنازة قيادات أمن الشرقية وضباط إدارة البحث الجنائى والأمن الوطنى وأصدقاء الضابط.

واتشح النسوة بالقرية بالسواد حزنًا على الضابط الشهيد وتجمعوا حول المسجد لوداع الضابط وسط حالة بكاء وإغماء من نساء عائلة الضابط.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عاطف مهران، مدير المباحث الجنائية، يفيد استشهاد الرائد محمد الألفى، الضابط بفرع الأمن الوطنى بالزقازيق، وذلك أثناء مشاركته مع قوات أمن الشرقية فى مأمورية مكبرة صباح اليوم لضبط "سليمان نصر الله السيد" أمين شرطة المتسبب فى مشاجرة جزيرة السعادة بمركز الزقازيق، والتى أسفرت عن مقتل 3 بينهم لاعب كرة وإصابة 5 آخرين، حيث تبين أن أمين الشرطة مختبئ بمنطقة بدائرة مركز أبوحماد، وأثناء توجه القوات لضبطه قام أمين الشرطة بإطلاق النيران صوب القوات مما أسفر عن مقتل الضابط، مما دفع القوات لتصفيته.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365