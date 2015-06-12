بايرن ميونيخ : «ريبيري» مصاب بشلل في الكاحل

أعلن نادى بايرن ميونيخ الألماني، عبر موقعه الإلكترونى الرسمي، عن إصابة الفرنسى فرانك ريبيرى، صانع ألعاب الفريق، بشلل فى الكاحل.

وفي بيان رسمي، قال نادي البايرن، مساء اليوم الجمعة، إن اللاعب خضع للفحوصات الطبية اليوم، وكانت النتيجة مخيبة للآمال.

وأكد فالتر، الطبيب المعالج للفريق، في البيان، أن ريبيرى يعانى من شلل فى كاحل القدم اليمنى.

وقال ماتياس زامر، مدير الكرة بنادى بايرن ميونيخ الألماني: “سوف نقدم كل الدعم والمساندة لفرانك ريبيرى فى عملية تعافيه الكامل من الاصابة التى لحقت به ونأمل أن يعود مثلما كان فى القريب العاجل”.