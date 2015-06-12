أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

بايرن ميونيخ : «ريبيري» مصاب بشلل في الكاحل

Google+ Print
بايرن ميونيخ : «ريبيري» مصاب بشلل في الكاحل بايرن ميونيخ : «ريبيري» مصاب بشلل في الكاحل

أعلن نادى بايرن ميونيخ الألماني، عبر موقعه الإلكترونى الرسمي، عن إصابة الفرنسى فرانك ريبيرى، صانع ألعاب الفريق، بشلل فى الكاحل.

وفي بيان رسمي، قال نادي البايرن،  مساء اليوم الجمعة، إن اللاعب خضع للفحوصات الطبية اليوم، وكانت النتيجة مخيبة للآمال.

وأكد فالتر، الطبيب المعالج للفريق، في البيان، أن ريبيرى يعانى من شلل فى كاحل القدم اليمنى.

وقال ماتياس زامر، مدير الكرة بنادى بايرن ميونيخ الألماني: “سوف نقدم كل الدعم والمساندة لفرانك ريبيرى فى عملية تعافيه الكامل من الاصابة التى لحقت به ونأمل أن يعود مثلما كان فى القريب العاجل”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا