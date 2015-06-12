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«شكري» لتليفزيون جنوب أفريقيا:عليكم الثقة في النظام القضائي المصري

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«شكري» لتليفزيون جنوب أفريقيا:عليكم الثقة في النظام القضائي المصري «شكري» لتليفزيون جنوب أفريقيا:عليكم الثقة في النظام القضائي المصري

وزير الخارجية أثناء اللقاء التلفزيوني

 

أجرى سامح شكري وزير الخارجية ، لقاءاً تليفزيونياً اليوم الجمعة، مع قناة جنوب أفريقيا الأولى SABC، على هامش مشاركته فى الاجتماعات التحضيرية للقمة الافريقية بجوهانسبرج.

وقد تناولت أسئلة التليفزيون الجنوب أفريقي استفسارات عن الأوضاع الداخلية في ، والتطورات الإيجابية الملحوظة التى يشهدها الاقتصاد المصري مؤخراً، ونتائج مؤتمر شرم الشيخ الإقتصادي، وقمة التكتلات الإقتصادية الثلاث التى عقدت يوم ١٠ يونيو بشرم الشيخ، فضلاً عن جهود مكافحة الإرهاب فى المنطقة والقارة الأفريقية.
> وفى معرض رده عن بعض الإستفسارات المتعلقة بأحكام القضاء المصري، والمتهم فى أحداها مواطناً يحمل الجنسية الجنوب أفريقية الى جانب جنسيته المصرية، طالب شكرى المجتمع الجنوب أفريقي بأن يثق فى النظام القضائي المصري وحياديته، تماماً مثلما يثق المواطن المصري فى مصداقية القضاء الجنوب أفريقي.

وكان مفاجئاً عدم إلمام التلفزيون الجنوب أفريقي بأخر المستجدات المرتبطة بالقضية وإنهاء إحتجاز عدد من الصحفيين المتهمين فيها.
> وحول جهود مكافحة الإرهاب الذى تعانى منه مصر وجنوب أفريقيا وغيرها من الدول الأفريقية،أكد محاور القناة على الدور الهام والأساسي الذى تقوم به مصر فى مجال مكافحة الإرهاب، والحاجة الى تظافر الجهود لمواجهة تلك الآفة البغيضة التى باتت تهدد إستقرار العديد من الدول الأفريقية سواء فى منطقة الأفريقي من خلال نشاط تنظيم الشباب أو حركة بوكو حرام فى نيجيريا وغيرها.

و أكد وزير الخارجية خلال اللقاء على حرص مصر الكامل على تنسيق جهودها فى مجال مكافحة الإرهاب مع الأشقاء فى الدول الافريقية، ونقل خبراتها لرفع كفاءة الدول الافريقية المتضررة من الإرهاب، مؤكداً أن قوة دولنا فى مكافحة الإرهاب تتمثل فى وحدة مواقفنا والتنسيق الدائم ووحدة الرسالة التى نبعث بها لمكافحة الارهاب.

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