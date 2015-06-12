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تطبيق برنامج الرعاية الصحية لأصحاب معاش الضمان بشمال سيناء يوليو المقبل

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تطبيق برنامج الرعاية الصحية لأصحاب معاش الضمان بشمال سيناء يوليو المقبل تطبيق برنامج الرعاية الصحية لأصحاب معاش الضمان بشمال سيناء يوليو المقبل
أكد الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة، وافق على تطبيق برنامج الرعاية الصحية على أصحاب معاشات الضمان بالمحافظة، اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وقال وكيل وزارة الصحة، فى تصريح له اليوم الجمعة، إن شمال سيناء تعتبر المحافظة الثالثة على مستوى الجمهورية التى يتم فيها تطبيق البرنامج فى مرحلته الثانية، حيث سبق تطبيق البرنامج على 3 محافظات فى المرحلة الأولى.

وأضاف خاطر أن البرنامج يعمل على توفير الرعاية الصحية بالمجان لأصحاب المعاشات الضمانية، مشيرًا إلى أنه تم اختيار العريش وبئر العبد لتطبيق البرنامج على أصحاب المعاشات الضمانية من خلال وحدتى الفواخرية والمساعيد بالعريش و5 وحدات صحية ببئر العبد، وهى وحدات بالوظة والخربة والروضة وبئر العبد وأم عقبة.

وأكد الدكتور خاطر أن الخدمات المقدمة هى رعاية الأم والطفل ومتابعة الحمل والتطعيمات الدورية وتنظيم الأسرة وعيادة الأسنان والأشعة وخدمات المعمل والتثقيف الصحى إلى جانب الزيارات المنزلية للحالات المرضية، ويتم صرف الأدوية من الصيدليات التابعة للوحدات الصحية كما يتم الإحالة إلى مستشفى العريش العام ومستشفى بئر العبد المركزى للكشف عند الأخصائى أو الاستشارى وإجراء العمليات الجراحية وعلاج الأمراض المزمنة.

وطالب أصحاب المعاشات الضمانية بالتوجه إلى الوحدات الصحية للتأكد من وجود الاسم واستيفاء الأوراق المطلوبة واستخراج بطاقة الأسرة الذكية وفتح ملف عائلى للأسرة وإجراء الفحص الشامل لكل شخص وأسرته.

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