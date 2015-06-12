وفاة مواطن في حادث تدهور سيارة

توفي اليوم المواطن علي راشد بن حسون الحبسي (65) عاماً اثر حادث انحراف مركبته عن مسارها الصحيح لتتدهور خارج الطريق على شارع البريرات – وادي البيح برأس الخيمة.

وأوضح العقيد علي سعيد العلكيم مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، بأنه غرفة العمليات تلقت اليوم بلاغاً يفيد بوقوع حادث انحراف وتدهور لمركبة على شارع البريرات – وادي البيح، وعلى الفور تحركت فرق الاسعاف والانقاذ وسيارات الشرطة إلى موقع الحادث وتم اخراج السائق ونقله إلى أقرب مستشفى ولكنه كان قد فارق الحياة في الطريق.

وأضاف مدير إدارة المرور والدوريات بأن المتوفى كان يقود مركبته على شارع البريرات باتجاه شارع وادي البيح لينحرف فجأة عن الطريق وتتدهور مركبته خارج الطريق.

وتم تسليم الجثة لذويه لإتمام مراسم الدفن عقب صلاة المغرب في مسجد شعبية الغيل بمنطقة السيح.

وقد تقدم العقيد علي العلكيم بخالص العزاء وصادق المواساة لأهل المتوفى داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر و السلوان، كما ناشد مدير إدارة المرور والدوريات كافة السائقين إلى ضرورة التقيد بأنظمة وقواعد المرور، وعدم الانشغال بغير الطريق، متمنياً السلامة للجميع.

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