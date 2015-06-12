صحة المنوفية : خطة طوارئ لـ«رمضان» وتوفير المستلزمات الطبية لمدة 3 شهور

عقدت الدكتورة هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعاً مع مديري الإدارات الطبية ومديرالرعاية الأساسية ومدير العلاج الحر، لبحث خطة العمل خلال شهر رمضان المبارك وتجهيز الوحدات الصحية، التي سيتم افتتاحها خلال الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة.

> وناقش الاجتماع خطة الطوارىء للإدارات الطبية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع الوحدات الطبية تكفى لمدة 3 أشهر، وإيفاد مسئول التدرييب على الإعلام السكانى بالمديرية.

> وتجميع رواكد الوحدات الطبية وإستغلالها لسد العجز فى الأماكن حسب حاجة العمل وفحص الأطفال المتقدمين للمدارس طبياً، حسب الإستمارات المعدة لذلك بملف تقديمه للمدرسة حسب تعليمات محافظ المنوفية وتفعيل لجنة تحسين الأداء.