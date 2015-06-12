«كريستينا» تمثل أمام المحكمة وتفقد لقب «دوقة اسبانيا» بأمر الملك

أعلن القصر الملكي في إسبانيا أن الملك فيليبي السادس، جرد شقيقته كريستينا دي بوربون من لقب دوقة، مما يزيد الضغوط عليها للتخلي عن حقوق خلافة العرش، بينما تستعد للمثول للمحاكمة بتهمة التهرب الضريبي.

وتأتي الخطوة الجريئة للملك (47 عاما)، الذي توج منذ ما يقرب من عام بعد تنازل والده خوان كارلوس عن العرش، في إطار محاولة لتحسين صورة الملكية في البلاد بعدما لطختها الفضائح.

ومن المقرر أن تمثل كريستينا للمحاكمة هذا العام وستكون أول عضو من الأسرة المالكة في إسبانيا يواجه المحاكمة.

وكشفت تحقيقات الكسب غير المشروع في إسبانيا فسادا متفشيا في المجتمع مما أضر بثقة الإسبان في مؤسساتهم.

ومنح لقب دوقة بالما دي مايوركا لكريستينا من قبل والدها بعد زواجها في 1997 من لاعب كرة اليد الأولمبي السابق إيناكي أوردانغارين، الذي اتهم بالاحتيال واختلاس الأموال العامة عقب تحقيق استمر لفترة طويلة في مؤسسته الخيرية.

وفي نهاية العام الماضي صدر أمر بمحاكمة الزوجين و15 شخصا آخرين.

ولم يتحدد موعد للمحاكمة، رغم أن القضية من المتوقع أن تحال إلى المحكمة في النصف الثاني من هذا العام.

ونفى الاثنان ارتكاب أي مخالفات.