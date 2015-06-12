صور جديدة للمجرة المفقودة «التائهة» في الكون

التقط علماء فلك مؤخرا، صورا جديدة لمجرة “وحيدة” تائهة في الكون، تبعد عن الأرض نحو 18 ألف سنة ضوئية، حيث بلغت دقتها 1.5 مليار بكسل (69.356 × 22.230 بكسل)، وحجمها 4.3 غيغابايت.

وتظهر الصور تفاصيل واضحة للمجرة، كما أنها غنية بالألوان، لا سيما الأحمر الذي يدل على انبعاثات الغاز منها، والأزرق حيث تولد نجوم جديدة.

المجرة التي تقع قرب منطقة الفراع النجومي المسماة “لوكال فويد”، أطلق عليها اسم “إن جي سي 6503″، لكنها تعرف أيضا باسم “المجرة المفقودة”.

وقالت وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إنه “رغم أن الكون يبدو فسيحا للغاية، فإن معظم المجرات تتجمع معا فيما يشبه العناقيد، لكن هذه المجرة وضعت منفردة”.

وتمتد المجرة “إن جي سي 6503″ لمسافة نحو 30 ألف سنة ضوئية، ما يجعلها تقترب من ثلث حجم مجرة “درب التبانة” التي تنتمي لها المجموعة الشمسية.