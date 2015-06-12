أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

صور جديدة للمجرة المفقودة «التائهة» في الكون

Google+ Print
صور جديدة للمجرة المفقودة «التائهة» في الكون صور جديدة للمجرة المفقودة «التائهة» في الكون

المجرة المفقودة

التقط علماء فلك مؤخرا، صورا جديدة لمجرة “وحيدة” تائهة في الكون، تبعد عن الأرض نحو 18 ألف سنة ضوئية، حيث بلغت دقتها 1.5 مليار بكسل (69.356 × 22.230 بكسل)، وحجمها 4.3 غيغابايت.

وتظهر الصور تفاصيل واضحة للمجرة، كما أنها غنية بالألوان، لا سيما الأحمر الذي يدل على انبعاثات الغاز منها، والأزرق حيث تولد نجوم جديدة.

المجرة التي تقع قرب منطقة الفراع النجومي المسماة “لوكال فويد”، أطلق عليها اسم “إن جي سي 6503″، لكنها تعرف أيضا باسم “المجرة المفقودة”.

وقالت وكالة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إنه “رغم أن الكون يبدو فسيحا للغاية، فإن معظم المجرات تتجمع معا فيما يشبه العناقيد، لكن هذه المجرة وضعت منفردة”.

وتمتد المجرة “إن جي سي 6503″ لمسافة نحو 30 ألف سنة ضوئية، ما يجعلها تقترب من ثلث حجم مجرة “درب التبانة” التي تنتمي لها المجموعة الشمسية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا