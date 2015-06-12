صاحب أول عملية ناجحة فى العالم لزراعة عضو ذكرى سيصبح أبا بعد 5 شهور

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن نبأ مثير للغاية، حيث أشارت أن الرجل الذى خضع لأول عملية ناجحة فى العالم لزراعة عضو ذكرى أصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق حلم الإنجاب، وأنه سيصبح أباً بعد 5 شهور تقريباًـ بعد أن أثبتت التحاليل والفحوصات أن زوجته حامل الآن فى أوائل الشهر الرابع.

وأضاف التقرير أن الشاب الجنوب أفريقى، والذى يبلغ من العمر 21 عاماً استشفى سريعاً واستعاد عضوه الذكرى كل وظائفه الحيوية، وتمكن القضيب من الانتصاب والقذف بكفاءة عالية، وهو ما مكن الشباب من ممارسة الحياة الجنسية بشكل طبيعى ولأول مرة بعد مرور 5 أسابيع على العملية.

وكان هذا الشاب قد خضع لأول عملية ناجحة لزراعة عضو ذكرى فى العالم منذ 7 شهور تقريباً، تبرع له به أحد الموتى بعد استئذان عائلته، بعد أن اضطر الأطباء لبتر عضوه الذكره بعد إصابته بمضاعفات خطيرة نتيجة عملية ختان خاطئة.

وأشرف على تلك العملية حينذاك، والتى استغرقت 9 ساعات كاملة، مجموعة من الأطباء والجراحين بجامعة ستيلينبوش داخل مستشفى تايجر فى مدينة كيب تاون الجنوب أفريقية، وتم الإعلان عن نجاحها فى شهر مارس الماضى أى بعد إجرائها بأربع شهر تقريباً بعدما تأكد الأطباء من نجاحها.

الجدير بالذكر أن عمليات زراعة العضو الزراعة يثار حولها الكثير من الجدل من الناحية الدينية، بسبب اعتبار البعض أنها قد تكون نوعاً من الزنا نظراً لاستخدام الرجل الذى يخضع لهذه العملية عضو ذكرى لرجل آخر.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الحادى عشر من شهر يونيو الجارى.

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