احذر.. الإفطار على السجائر أو المياه الباردة يعرضك للخطر

خلال فترة الصيام قد يتبع الكثيرون عادات خاطئة تؤثر على صحتهم، كالإفطار على السجائر أو شرب الماء البارد أو تناول الوجبات الدسمة، مما له تأثير سلبى الصحة.

وحول هذا يوضح الدكتور هانى كمال، أخصائى السمنة والتغذية، أن الكثير من الأشخاص يتبعون عادات خاطئة أثناء الإفطار، كالإفطار على التدخين أو شرب الماء البارد أو المشروبات التى تحتوى على الكافيين كالقهوة أو الشاى أو المشروبات الغازية، أو تناول كميات كبيرة من الوجبات الدسمة، مشيرًا إلى أن الإفطار على التدخين فقد يؤثر تأثيرًا سلبيًا على الرئة، وينتج عنه التهابات رئوية وضيق بالشعب الهوائية، نتيجة لتراكم النيكوتين فى الرئة.

ويتابع أنه من الضرورى تجنب الإفطار على مياه باردة، لأنها تؤدى إلى عسر الهضم وإنتفاخ البطن، وبالنسبة لتناول المشروبات التى تحتوى على الكافيين و المشروبات الغازية على معدة خاوية، فقد ينتج عنها الإصابة بقرحة فى المعدة، وبالنسبة للإفطار على الأكلات الدسمة، قد ينتج عنها تراكم للدهون فى البطن وحدوث زيادة بالوزن.

ويستكمل د. هانى كمال حديثة قائلا: "لتجنب المضاعفات الناتجة عن العادات الخاطئة، من الضرورى الإفطار على وجبة غذائية صغيرة والابتعاد عن الأكلات الدسمة، والإكثار من تناول الخضراوات".