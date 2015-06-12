«هلال» يستعرض خطط التنمية الزراعية والمشروعات الاستثمارية بالصعيد

يستعرض الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، خطة الوزارة للتنمية الزراعية في الصعيد، فضلاً عن عدد من المشروعات الإستثمارية الزراعية اللازمة لتنمية محافظات جنوب مصر، للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة فيها وإستغلال الفرص الإستثمارية بها.

> يأتى ذلك خلال مشاركته في المؤتمر التحضيري لمنتدى الصعيد للإستثمار والذي تستضيفه محافظة البحر الأحمر، بإعتباره الدورة الأولى من مؤتمرات الإستثمار في المحافظات، وهو الذي دعت اليه وزارة الإستثمار بحضور وزراء الزراعة والتخطيط والسياحة والكهرباء والتجارة والصناعة وعدد من المحافظين.

> ومن جانبه أكد وزير الزراعة، أن الحكومة حريصة على تنمية محافظات إقليم الصعيد وتشجيع الإستثمار ورفع مستوى الخدمات بها من خلال التوسع في إقامة مشروعات تنموية لتحقيق التنمية الشاملة.

> لافتاً أن صعيد مصر لديه العديد من الفرص الإستثمارية في عدد من القطاعات خاصة قطاع الزراعة فضلاً عن ما تمتلكه من مقومات وثروات وموارد بشرية.

> وتابع الوزير أن هناك مقترحات متكاملة تم إعدادها لتشجيع الإستثمار الزراعي والتنمية في الصعيد، منها مشروعات إستصلاح وإستزراع الأراضي الصحراوية بمحافظات الصعيد، ومشروعات البنية التسويقية وعمليات ما بعد الحصاد، فضلاً عن مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، ومشروعات تدوير المخلفات الزراعية، و مشروعات التنمية الريفية والمرأة المعيلة، بالإضافة الى مشروعات مصائد الأسماك ببحيرة ناصر.

> و أوضح هلال أن وزارة الزراعة ستقوم بدعم وتطوير المشروعات الزراعية الإستثمارية المقترحة في محافظات الصعيد من خلال توفير الدعم الفني لمشروعات التصنيع الزراعي المختلفة، ودعم نظم تسويقية ملائمة لتوفير المستلزمات الإنتاجية، فضلاً عن تقديم التوعية والإرشاد في مجال الجودة والسلامة الصحية للمنتجات ومنح شهادة الجودة والسلامة لتحقيق ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية والمحلية.