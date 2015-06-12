رسمياً.. ليفربول يتعاقد مع الحارس المجري «بوجدان»

أعلن نادى ليفربول الإنجليزى، صباح اليوم الجمعة، تعاقده مع الحارس المجرى آدام بوجدان، والذى ينضم للفريق رسميًا فى الأول من يوليو المقبل، عند انتهاء تعاقده مع نادى بولتون.

وانضم الحارس المجرى الدولى “27 عامًا”، إلى نادى بولتون فى عام 2007، حيث شارك مع الفريق فى 100 مباراة خلال السنوات الـ 8 الماضية.

ولعب الحارس 19 مباراة فقط بقميص بلاده، وهو ضمن تشكيلة منتخب المجر، الذى سيواجه فنلندا فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم أوروبا “يورو 2016″.

وأصبح بوجدان هو ثالث صفقات ليفربول للموسم المقبل، بعد التعاقد مع جيمس ميلنر ودانى انجس.

على جانب آخر، يستعد المهاجم فابيو بورينى لمغادرة ملعب “الأنفيلد” بعد أن أصر على عدم تجديد تعاقده مع النادى.

وغاب المهاجم، القادم من روما منذ 3 سنوات مقابل 10 ملايين استرلينى، عن المشاركة مع الفريق فى الموسم الماضى، وهو ما أصابه بالاحباط ودفعه للبحث عن فريق ينضم له اعتبارا من الموسم المقبل.

وينتهى عقد اللاعب مع ليفربول فى عام 2017، إلا أن وكيله ماركو دى مارشى صرح “بأننا ندرس جميع العروض لنقرر ما هو الأفضل لمستقبله، وإنه غير سعيد لأنه لم يلعب إلا عدة دقائق وهذا ليس جيدًا لمسيرته مع كرة القدم”.