أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

طوارئ بمستودعات البترول في السويس

Google+ Print
طوارئ بمستودعات البترول في السويس طوارئ بمستودعات البترول في السويس

أرشيفية

شهدت جميع مستودعات البترول بالسويس، اليوم الجمعة، حالة من الاستنفار الأمنى وتكثيف عمليات الرقابة على السيارات المترددة على هذه المستودعات لتأمينها ضد أي عمليات تخريب.

كشف مصدر مسئول بمستودع البترول بسوميد وآخر بالجمعية التعاونية للبترول بالسويس أن وزارة البترول وشركة السويس لتصنيع البترول خاطبة المستودعات فى وقت متأخر أمس بفاكسات رسمية بضرورة رفع درجة الاستعدادات والطوارئ.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة أن التعليمات كانت واضحة وصريحة فى الفاكسات بضرورة تشديد عمليات الرقابة والكشف على السائقين والسيارات للتأكد من خلوها من أى مواد متفجرة وذلك كإجراء احترازى طبقا لتعليمات الوزارة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا