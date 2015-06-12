طوارئ بمستودعات البترول في السويس

شهدت جميع مستودعات البترول بالسويس، اليوم الجمعة، حالة من الاستنفار الأمنى وتكثيف عمليات الرقابة على السيارات المترددة على هذه المستودعات لتأمينها ضد أي عمليات تخريب.

كشف مصدر مسئول بمستودع البترول بسوميد وآخر بالجمعية التعاونية للبترول بالسويس أن وزارة البترول وشركة السويس لتصنيع البترول خاطبة المستودعات فى وقت متأخر أمس بفاكسات رسمية بضرورة رفع درجة الاستعدادات والطوارئ.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة أن التعليمات كانت واضحة وصريحة فى الفاكسات بضرورة تشديد عمليات الرقابة والكشف على السائقين والسيارات للتأكد من خلوها من أى مواد متفجرة وذلك كإجراء احترازى طبقا لتعليمات الوزارة.