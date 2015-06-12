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القبض على سائق انتحل صفة أمين شرطة بقسم مرور المحلة

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القبض على سائق انتحل صفة أمين شرطة بقسم مرور المحلة القبض على سائق انتحل صفة أمين شرطة بقسم مرور المحلة
تمكن الرائد محمود أبو المكارم، رئيس مباحث قسم مرور المحلة، من ضبط سائق مقيم بقرية الراهبين مركز سمنود بعد انتحاله صفة أمين شرطة بقسم مرور القاهرة وتواجده داخل القسم لإنهاء إجراءات ترخيص سيارة نقل وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء عبد الحميد الحصى، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بتمكن رئيس مباحث قسم مرور المحلة من ضبط المتهم هانى شبل الغنام، 29 سنة سائق أثناء قيامه بانتحال صفة أمين شرطة بقسم مرور القاهرة وتواجده داخل قسم مرور المحلة لإنهاء إجراءات تراخيص سيارة نقل تحمل رقم 48167ع م أ، تحرر المحضر رقم 65 أحوال قسم مرور المحلة، وأعيد قيد المحضر برقم 26828 جنح مركز المحلة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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