ضبط تشكيل عصابى متهم بسرقة سيارة نقل تحت تهديد السلاح بقطور

تمكن ضباط مباحث مركز قطور من ضبط 3 عاطلين بعد قيامهم باستيقاف سائق وسرقة سيارة نقل كان يستقلها بالإكراه تحت تهديد السلاح بالطريق الدائرى طنطا - قطور.

كان العميد طارق داود مأمور مركز قطور قد تلقى بلاغًا من محمود عبد الجليل محمد 48 سنة سائق مقيم بشارع توت عنخ أمون مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا يفيد بأنه أثناء سيره بسيارته رقم 74765 نقل المنيا ماركة إيسوزو جامبو بطريق طنطا قطور الدائرى وأمام قرية دماط مركز قطور قام 3 أشخاص بالنزول من سيارة ملاكى وسرقة السيارة التى يستقلها تحت تهديد السلاح والهرب.

وانتقل ضباط مباحث مركز قطور وقاموا بتتبع خط سير المتهمين وتمكنوا من ضبط السيارة رقم 700970 ملاكى الغربية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة يستقلها كل من هشام محمد فرحات 35 سنة عاطل، أحمد عبد النبى الشاذلى 26 سنة عاطل ومقيمان بقرية سماتاى مركز قطور، والسيد محمد الباجورى 35 سنة عاطل مقيم قرية محلة مسير مركز قطور وتعرف عليهم المجنى عليه واعترفوا بارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بالاشتراك مع المتهم يوسف منير يوسف كامل 43 سنة عاطل مقيم قرية قريطنة مركز المحلة مسجل شقى خطر تحت رقم 46639/13 "ج" سبق اتهامه فى 5 قضايا سلاح نارى وشروع فى سرقة وسرقات بالإكراه ومحكوم عليه فى القضية 11929/485 جنايات مركز قطور لسنة 2014 حصر 1225/2014 كلى شرق طنطا سلاح نارى وسرقة بالإكراه بالسجن 20 سنة غيابيًا، وتمكن ضباط المباحث من تحديد مكان إخفاء المتهم السيارة المسروقة بدائرة مركز المحلة.

وقامت مأمورية مع ضباط مباحث مركز قطور بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز المحلة وتم ضبط السيارة المسروقة بإحدى قرى مركز المحلة، وتم التحفظ عليها تحرر محضر بالواقعة، تم إخطار اللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية وتولت النيابة العامة التحقيق.