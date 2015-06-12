القبض على مسجل خطر تخصص فى سرقة عدادات السيارات بالساحل

تمكن ضباط مباحث فرقة الشمال، أثناء تفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل، من ضبط "أحمد.ع.م" 54 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شبرا (مسجل خطر) سرقات عامة تحت رقم 426 فئة "ج" والسابق اتهامه فى عدد 21 قضية آخرها 14264 لسنة 2013م شبرا الخيمة "مخدرات" أثناء شروعه فى سرقة محتويات سيارة "محمد فاروق محمد" 59 سنة، مدير مدرسة ومقيم دائرة القسم بأسلوب "كسر الزجاج".

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه 5 وقائع سرقة من داخل سيارات بذات الأسلوب، وهى سرقة سرقة عداد السيارة رقم أ ر 435 أجرة ماركة هيونداى فيرنا ملك ماهر محمد عبد العزيز والمحرر بشأنها محضر جنح الساحل، وسرقة عداد السيارة رقم م وهـ 178 أجرة ماركة هيونداى فيرنا ملك عمرو على حسن والمحرر بشأنها محضر جنح الساحل، وسرقة عداد السيارة رقم م ق هـ 382 أجرة ماركة هيونداى فيرنا ملك عثمان فتحى عثمان والمحرر بشأنها محضر جنح الساحل.

كما اعترف بارتكابه واقعة سرقة عداد السيارة رقم ط ل هـ 362 أجرة ماركة هيونداى فيرنا ملك سيد رجب سيد والمحرر بشأنها محضر جنح الساحل، وسرقة جهاز كمبيوتر لاب توب من داخل السيارة رقم ف ر ق 284 ماركة هيونداى فيرنا ملك بيتر عادل راغب والمحرر بشأنها محضر جنح شبرا، وتم بإرشاده ضبط المسروقات لدى عملية "سيئ النية" باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.